Росіяни продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру у Сумській області

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Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської ОВА Олег Григоров, розповідаючи про ситуацію на території області, передає RegioNews.

"Наразі ворог продовжує спроби створити буферну зону на території нашої області, проте суттєвого успіху не має", - йдеться у повідомленні.

При цьому армія РФ застосовує звичайну для себе тактику руйнації цивільної інфраструктури. Це відбувається на території населених пунктів Журавка та Веселівка Хотінської громади, а також сіл Басівка і Новеньке Юнаківської громади.

Цивільне населення повністю з цих населених пунктів евакуйоване.

Нагадаємо, росіяни атакували 11 громад Сумщини.