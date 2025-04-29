Росіяни продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру у Сумській області
Ворог продовжує спроби створити буферну зону на Сумщині
Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської ОВА Олег Григоров, розповідаючи про ситуацію на території області, передає RegioNews.
"Наразі ворог продовжує спроби створити буферну зону на території нашої області, проте суттєвого успіху не має", - йдеться у повідомленні.
При цьому армія РФ застосовує звичайну для себе тактику руйнації цивільної інфраструктури. Це відбувається на території населених пунктів Журавка та Веселівка Хотінської громади, а також сіл Басівка і Новеньке Юнаківської громади.
Цивільне населення повністю з цих населених пунктів евакуйоване.
Нагадаємо, росіяни атакували 11 громад Сумщини.
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