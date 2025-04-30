Обстрелы Сумщины: есть погибший, более 30 атак дронами и ударами КАБ

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Российские войска не прекращают атаковать пограничные районы Сумской области. За прошедшие сутки оккупанты совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 11 общинах

Об этом сообщили в Сумской военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что больше ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиабомбы (КАБ) и ударные FPV-дроны - зафиксировано почти 20 ударов КАБов и около 30 атак дронами.

В результате вражеских обстрелов погиб житель Эсманьской общины, еще один человек получил ранения.

Разрушения подверглись объекты гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской общине поврежден инфраструктурный объект;

в Новослободской - админздание;

в Путивльской общине Конотопского района – дом культуры, магазин и учебное заведение.

Воздушная тревога в области длилась 10 часов 30 минут.

Напомним, по словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, враг продолжает попытки создать буферную зону в регионе.