Обстрелы Сумщины: есть погибший, более 30 атак дронами и ударами КАБ
Российские войска не прекращают атаковать пограничные районы Сумской области. За прошедшие сутки оккупанты совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 11 общинах
Об этом сообщили в Сумской военной администрации, передает RegioNews.
Отмечается, что больше ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиабомбы (КАБ) и ударные FPV-дроны - зафиксировано почти 20 ударов КАБов и около 30 атак дронами.
В результате вражеских обстрелов погиб житель Эсманьской общины, еще один человек получил ранения.
Разрушения подверглись объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской общине поврежден инфраструктурный объект;
- в Новослободской - админздание;
- в Путивльской общине Конотопского района – дом культуры, магазин и учебное заведение.
Воздушная тревога в области длилась 10 часов 30 минут.
Напомним, по словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, враг продолжает попытки создать буферную зону в регионе.