Росіяни атакували 11 громад Сумщини: загинула людина
Протягом доби, зранку 28 до ранку 29 квітня, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 29 населених пунктах у 11 територіальних громадах області
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару в Есманьській громаді Шосткинського району загинув один мирний житель.
Найбільша кількість атак зафіксована в Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно використовував керовані авіабомби (КАБи), FPV-дрони та скидання ВОГів з БпЛА:
- близько 20 ударів КАБами;
- 20 скидів ВОГів;
- 35 атак дронами-камікадзе.
Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді постраждав багатоквартирний будинок та приватний автомобіль;
- у Краснопільській громаді – нежитлове приміщення.
За добу в області повітряна тривога тривала понад 10 годин.
Нагадаємо, через постійні обстріли російськими військами жителів прикордонних громад Сумської області ще раз закликають залишити небезпечні райони та евакуюватися у безпечні місця.