Росіяни атакували 11 громад Сумщини: загинула людина

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Протягом доби, зранку 28 до ранку 29 квітня, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 29 населених пунктах у 11 територіальних громадах області

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару в Есманьській громаді Шосткинського району загинув один мирний житель.

Найбільша кількість атак зафіксована в Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно використовував керовані авіабомби (КАБи), FPV-дрони та скидання ВОГів з БпЛА:

близько 20 ударів КАБами;

20 скидів ВОГів;

35 атак дронами-камікадзе.

Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді постраждав багатоквартирний будинок та приватний автомобіль;

у Краснопільській громаді – нежитлове приміщення.

За добу в області повітряна тривога тривала понад 10 годин.

Нагадаємо, через постійні обстріли російськими військами жителів прикордонних громад Сумської області ще раз закликають залишити небезпечні райони та евакуюватися у безпечні місця.