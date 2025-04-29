Обстріли на Донеччині: п'ятеро загиблих, четверо поранених

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, за минулу добу росіяни вбили 3 цивільних у Новоекономічному, одну людину в Костянтинівці і Шаховому.

Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв російських загарбників на Донеччині – 3175 загиблих і 7010 постраждалих.

Ці дані не враховують кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, де точну інформацію досі неможливо зібрати через тимчасову окупацію.

Нагадаємо, вночі 28 квітня російські війська із використанням трьох дронів "Герань-2" вдарили по Краматорську Донецької області. На щастя, обійшлося без постраждалих.