Россияне атаковали 11 общин Сумщины: погиб человек
В течение суток, с утра 28 до утра 29 апреля, российские войска совершили почти 90 обстрелов по 29 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате удара в Эсманьской общине Шосткинского района погиб один мирный житель.
Наибольшее количество атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
- около 20 ударов КАБами;
- 20 сбросов ВОГов;
- 35 атак дронами-камикадзе.
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской общине пострадал многоквартирный дом и частный автомобиль;
- в Краснопольской общине – нежилое помещение.
За сутки в области воздушная тревога длилась более 10 часов.
Напомним, из-за постоянных обстрелов российскими войсками жителей приграничных общин Сумской области еще раз призывают покинуть опасные районы и эвакуироваться в безопасные места.
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