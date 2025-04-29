Россияне атаковали 11 общин Сумщины: погиб человек

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В течение суток, с утра 28 до утра 29 апреля, российские войска совершили почти 90 обстрелов по 29 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара в Эсманьской общине Шосткинского района погиб один мирный житель.

Наибольшее количество атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

около 20 ударов КАБами;

20 сбросов ВОГов;

35 атак дронами-камикадзе.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской общине пострадал многоквартирный дом и частный автомобиль;

в Краснопольской общине – нежилое помещение.

За сутки в области воздушная тревога длилась более 10 часов.

Напомним, из-за постоянных обстрелов российскими войсками жителей приграничных общин Сумской области еще раз призывают покинуть опасные районы и эвакуироваться в безопасные места.