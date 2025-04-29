Евакуація на Сумщині: що потрібно знати мешканцям прикордонних громад
Через постійні обстріли російськими військами жителів прикордонних громад Сумської області ще раз закликають залишити небезпечні райони та евакуюватися у безпечні місця
Про це повідомили під час засідання обласного Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів, передає RegioNews.
"Ворог не припиняє терору проти цивільного населення. Внаслідок обстрілів майже щодня є загиблі та поранені мирні жителі прикордонних населених пунктів", – зазначають в ОВА.
Евакуація організовується обласною військовою адміністрацією спільно з місцевими органами влади, рятувальниками ДСНС, Національною поліцією та громадськими організаціями.
Детальну інформацію можна отримати у керівників громад, районних військових адміністраціях та транзитних центрах.
Окрім того, в Департаменті з питань соціальної політики Сумської обласної державної адміністрації працює телефон "гарячої лінії" :
- (0542) 77-96-77;
- (0542) 77-99-55;
- 099 302 5250.
Довідка
Усього на Сумщині підлягало евакуації 86080 людей, з них – 8293 дитини.
На сьогодні вже евакуйовано 48612 людини (56,3%), з них 7668 дітей (92,4%).
Залишаються у громадах, з яких здійснюється евакуація, 37468 мирних жителів, у тому числі 625 дітей.
З окремих громад Сумщини відбувалася евакуація у примусовий спосіб дітей. Підлягало евакуації – 804 дитини з 151 населеного пункту області. Всі діти наразі вже вивезені.
Нагадаємо, в Сумській області збільшили кількість населених пунктів на відстані до 17 км від кордону, які підлягають евакуації.