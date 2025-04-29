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29 квітня 2025, 08:19

Евакуація на Сумщині: що потрібно знати мешканцям прикордонних громад

29 квітня 2025, 08:19
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фото: з відкритих джерел
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Через постійні обстріли російськими військами жителів прикордонних громад Сумської області ще раз закликають залишити небезпечні райони та евакуюватися у безпечні місця

Про це повідомили під час засідання обласного Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів, передає RegioNews.

"Ворог не припиняє терору проти цивільного населення. Внаслідок обстрілів майже щодня є загиблі та поранені мирні жителі прикордонних населених пунктів", – зазначають в ОВА.

Евакуація організовується обласною військовою адміністрацією спільно з місцевими органами влади, рятувальниками ДСНС, Національною поліцією та громадськими організаціями.

Детальну інформацію можна отримати у керівників громад, районних військових адміністраціях та транзитних центрах.

Окрім того, в Департаменті з питань соціальної політики Сумської обласної державної адміністрації працює телефон "гарячої лінії" :

  • (0542) 77-96-77;
  • (0542) 77-99-55;
  • 099 302 5250.

Довідка

Усього на Сумщині підлягало евакуації 86080 людей, з них – 8293 дитини.

На сьогодні вже евакуйовано 48612 людини (56,3%), з них 7668 дітей (92,4%).

Залишаються у громадах, з яких здійснюється евакуація, 37468 мирних жителів, у тому числі 625 дітей.

З окремих громад Сумщини відбувалася евакуація у примусовий спосіб дітей. Підлягало евакуації – 804 дитини з 151 населеного пункту області. Всі діти наразі вже вивезені.

Нагадаємо, в Сумській області збільшили кількість населених пунктів на відстані до 17 км від кордону, які підлягають евакуації.

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