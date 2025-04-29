Рятувальники показали, як діставали 6-річну дівчинку з-під завалів будинку на Дніпропетровщині
Вночі 29 квітня у Самарівському районі на Дніпропетровщині ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте 12-річна дівчинка, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одну 6-річну дівчинку врятували рятувальники та передали медикам.
Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися.
У Синельниківському районі внаслідок удару по підприємству сталася пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 27 рятувальників та 7 одиниць техніки.
Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російська армія знову масовано спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники. Сили ППО знищили 7 БпЛА.