фото: ДСНС

Вночі 29 квітня у Самарівському районі на Дніпропетровщині ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте 12-річна дівчинка, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одну 6-річну дівчинку врятували рятувальники та передали медикам.

Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися.

У Синельниківському районі внаслідок удару по підприємству сталася пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 27 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російська армія знову масовано спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники. Сили ППО знищили 7 БпЛА.