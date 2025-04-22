Пілоти "Сталевого Кордону" показали, як розбомбили опорники окупантів на Сумщині
Воїни-прикордонники "Сталевого Кордону" виявили та знищили дві ворожі позиції на Сумському напрямку. Опорні пункти окупантів уразили FPV-дронами
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"FPV-екскурсія пілотів "Сталевого кордону" над опорними пунктами противника. Бійцям вдалось навіть роздивитись місцевість і вибрати найбільш влучне місце. Все закінчилось вибухово!", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями на Сумському напрямку воїни 5-го прикордонного загону завдали нищівних ударів безпілотниками по позиціях російських загарбників.
Прикордонники знищили укриття та замасковану техніку окупантів на ХарківщиніВсі новини »
21 квітня 2025, 17:00На Великдень ЗСУ ліквідували 670 росіян, — Генштаб
21 квітня 2025, 12:00Бригада "Гарт" знищила склад із пальним та техніку росіян під Вовчанськом
20 квітня 2025, 11:40
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Львівщині зіткнулися легковик та вантажівка: загинули три людини
22 квітня 2025, 06:13На Харківщині внаслідок російських атак загинув 24-річний молодик, постраждала жінка
22 квітня 2025, 05:46Житель Закарпаття намагався нелегально завезти в Україну "чужі" $40 тисяч
22 квітня 2025, 05:02Політична слабкість прикривається вкидами про Україну
22 квітня 2025, 04:41На Київщині накрили підпільне виробництво алкоголю
22 квітня 2025, 04:23На Волині на залізничному переїзді сталася ДТП: авто розтрощене вщент
22 квітня 2025, 03:37Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів: загинула людина
22 квітня 2025, 03:16Матір була нетверезою: на Львівщині 4-річна дівчинка випала з вікна
22 квітня 2025, 02:53Росіяни вдарили дронами по підприємству на Чернігівщині: наслідки
22 квітня 2025, 02:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+