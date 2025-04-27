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У березні Росія понад 750 разів застосувала на фронті хімічну зброю
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27 квітня 2025, 17:40

У березні Росія понад 750 разів застосувала на фронті хімічну зброю

27 квітня 2025, 17:40
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фото: Міністерство оборони України
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Лише у березні 2025 року підрозділи радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки Сил підтримки зафіксували 767 випадків застосування РФ боєприпасів, що містять небезпечні сполуки

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, зафіксовано понад 7,5 тисяч таких злочинів.

"З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру, вони ігнорують норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Загалом, відтоді зафіксовано 7 730 таких злочинів", – наголосив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер.

Раніше повідомлялося, що РФ активно застосовує хімічну зброю проти ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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