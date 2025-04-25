У Сумах ліквідували масштабну схему незаконного обігу цигарок та спирту майже на 4 млн грн

фото: ДПСУ

У Сумах прикордонники спільно із правоохоронцями припинили діяльність злочинної групи, яка займалась зберіганням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, група з шести осіб займались виготовленням та реалізацією по м. Суми незаконно виготовленої тютюнової продукції сумнівної якості.

Під час обшуків у зловмисників було вилучено значні обсяги контрафактної продукції. Зокрема, 7240 пачок цигарок без акцизних марок, 220 мішків та 74 фасовані пакети з тютюном, 611 тисяч гільз для набивання, обладнання для виготовлення сигарет, а також 160 літрів спирту, мобільні телефони та чорнові записи.

Загальна вартість вилученої продукції становить понад 3,6 млн грн.

Нагадаємо, на Сумщині 25 квітня оголошено Днем жалоби.