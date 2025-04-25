На Сумщині прикордонники знищили два укриття окупантів разом з піхотою
Прикордонники з бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по позиціях окупантів на Сумському напрямку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Ворог вміє копати траншеї, але це не аргумент для операторів дронів Vampire бригади ДПСУ "Сталевий кордон", – йдеться у дописі до відео.
Внаслідок атак буди знищені два укриття та піхота окупантів.
Нагадаємо, раніше воїни бригади "Гарт" уразили місця зосередження особового складу армії РФ, фортифікації та техніку окупантів на Вовчанському напрямку.
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