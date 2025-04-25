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25 квітня 2025, 12:37

На Сумщині застілля між друзями закінчилося різаниною

25 квітня 2025, 12:37
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фото: Національна поліція
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У селі Миколаївка Сумського району під час дружніх посиденьок між двома чоловіками виник конфлікт, що завершився серйозним пораненням

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що 45-річний господар будинку в ході сварки вдарив ножем свого 48-річного товариша.

За даними слідства, чоловіки розпивали алкоголь, коли раптова сварка переросла у бійку. У розпалі емоцій господар схопив ніж і наніс удар знайомому.

Правоохоронці, які прибули на місце події, вилучили знаряддя злочину та інші докази.

Постраждалого госпіталізували, а зловмисника затримали.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Луцьку поліцейські затримали двох чоловіків, які посеред білого дня жорстоко побили та порізали перехожого.

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бійка алкоголь Сумська область лікарня ніж ножове поранення сварка
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