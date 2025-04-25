На Сумщині застілля між друзями закінчилося різаниною
У селі Миколаївка Сумського району під час дружніх посиденьок між двома чоловіками виник конфлікт, що завершився серйозним пораненням
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що 45-річний господар будинку в ході сварки вдарив ножем свого 48-річного товариша.
За даними слідства, чоловіки розпивали алкоголь, коли раптова сварка переросла у бійку. У розпалі емоцій господар схопив ніж і наніс удар знайомому.
Правоохоронці, які прибули на місце події, вилучили знаряддя злочину та інші докази.
Постраждалого госпіталізували, а зловмисника затримали.
Слідчі повідомили затриманому про підозру. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в Луцьку поліцейські затримали двох чоловіків, які посеред білого дня жорстоко побили та порізали перехожого.