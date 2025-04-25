На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, який впав і не вибухнув
Ворожий легкий ударний безпілотник залетів на пару десятків кілометрів вглиб території України, впав на сільському городі в одному з населених пунктів Сумщини та не вибухнув
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вибухотехніки оглянули рештки безпілотника, знешкодили його потужну уламково-фугасну бойову частину, вивезли її подалі від людських осель, у спеціально відведене місце.
Боєприпас знищили шляхом підриву.
Нагадаємо, раніше у Сумах знешкодили ворожий дрон із міною, що застряг у теплиці.
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