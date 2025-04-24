На Сумщині 25 квітня оголосили Днем жалоби
У Сумській міській громаді п’ятниця, 25 квітня оголошене Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Київ
Про це повідомила у Фейсбуці Сумська міська рада, передає RegioNews.
Зазначається, що відповідне розпорядження підписав виконувач обов'язків мера Сум Станіслав Поляков.
"На знак скорботи за ними на адмінбудівлях, будівлях і спорудах підприємств, установ та організацій приспустять Державні Прапори", - йдеться у повідомленні.
Завтра буде скасовано проведення розважальних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті.
Нагадаємо, під масованим комбінованим ударом Росії цієї ночі був Київ та Київська область.
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