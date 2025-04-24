На Сумщині 25 квітня оголосили Днем жалоби

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У Сумській міській громаді п’ятниця, 25 квітня оголошене Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Київ

Про це повідомила у Фейсбуці Сумська міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав виконувач обов'язків мера Сум Станіслав Поляков.

"На знак скорботи за ними на адмінбудівлях, будівлях і спорудах підприємств, установ та організацій приспустять Державні Прапори", - йдеться у повідомленні.

Завтра буде скасовано проведення розважальних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті.

Нагадаємо, під масованим комбінованим ударом Росії цієї ночі був Київ та Київська область.