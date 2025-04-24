В Сумской области 25 апреля объявили Днем траура

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В Сумской городской общине пятница, 25 апреля объявлен Днем траура по погибшим в результате российской атаки на Киев

Об этом сообщил в Фейсбуке Сумской городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Сум Станислав Поляков.

"В знак скорби по ним на админзданиях, зданиях и сооружениях предприятий, учреждений и организаций опустят Государственные Флаги", - говорится в сообщении.

Завтра будет отменено проведение развлекательных мероприятий на территории общества, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания, общественном транспорте.

Напомним, под массированным комбинированным ударом России в эту ночь находился Киев и Киевская область.