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До суду направили обвинувальний акт стосовно 30-річної жінки, яка систематично ошукувала громадян, а потім легалізувала доходи

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурантка, представляючись адвокатом у сфері військового права, через соцмережі входила в довіру переважно до родичів загиблих або полонених військовослужбовців, а також і до самих військових. Вона обіцяла допомогу в отриманні соцвиплат або сприяння у звільненні з військової служби. Крім того, зловживала довірою людей при здачі житла в оренду в Сумах.

Після укладання фіктивних договорів та отримання коштів – зникала. Усього встановлено 12 потерпілих. Сума збитків перевищила 3 млн грн.

Обвинувальний акт направлений до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині судитимуть шахрайку, яка ошукала матір загиблого військового на 770 тисяч гривень.