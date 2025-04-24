00:51  24 квітня
Житель Запоріжжя намагався за 9000 доларів організувати переправлення чоловіків за кордон
00:07  24 квітня
На Черкащині Mazda в'їхала у бетонну опору та перекинулася: троє постраждалих
23:28  23 квітня
Захворів і не хотів йти до ТЦК: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізаціїї
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2025, 04:20

На Сумщині судитимуть жінку, яка шахрайством виманила в родичів загиблих і полонених військових 3 млн грн

24 квітня 2025, 04:20
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

До суду направили обвинувальний акт стосовно 30-річної жінки, яка систематично ошукувала громадян, а потім легалізувала доходи

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурантка, представляючись адвокатом у сфері військового права, через соцмережі входила в довіру переважно до родичів загиблих або полонених військовослужбовців, а також і до самих військових. Вона обіцяла допомогу в отриманні соцвиплат або сприяння у звільненні з військової служби. Крім того, зловживала довірою людей при здачі житла в оренду в Сумах.

Після укладання фіктивних договорів та отримання коштів – зникала. Усього встановлено 12 потерпілих. Сума збитків перевищила 3 млн грн.

Обвинувальний акт направлений до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині судитимуть шахрайку, яка ошукала матір загиблого військового на 770 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Сумська область ошукані українці шахрайство обман
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
Співак і військовий Андрій Хливнюк розповів, як змінив ставлення до російської мови після фронту
24 квітня 2025, 04:55
В Україні знімають фентезі-комедію про потойбічний Київ
24 квітня 2025, 04:35
В Україні подорожчала земля: в якій області найдорожче
24 квітня 2025, 04:10
На Київщині легковик збив на смерть велосипедиста
24 квітня 2025, 03:59
В Україні продовжує дорожчати овоч з борщового набору
24 квітня 2025, 03:45
На Одещині зіткнулися вантажівки: один із водіїв згорів живцем
24 квітня 2025, 03:34
Харків зазнав сім ракетних ударів, місто атакують дронами
24 квітня 2025, 03:13
Нелегальна торгівля електронними сигаретами на Київщині: справу передали до суду
24 квітня 2025, 03:02
Атака на Київ: найбільше постраждав Святошинський район, відомо про понад 20 постраждалих
24 квітня 2025, 02:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »