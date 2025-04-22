Пилоты "Стальной Границы" показали, как разбомбили опорники оккупантов в Сумской области

фото: ГПСУ

Воины-пограничники "Стальной Границы" обнаружили и уничтожили две вражеские позиции на Сумском направлении. Опорные пункты противника поразили FPV-дронами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"FPV-экскурсия пилотов "Стальной границы" над опорными пунктами противника. Бойцам удалось даже рассмотреть местность и выбрать наиболее подходящее место. Все закончилось взрывно!", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях на Сумском направлении воины 5-го пограничного отряда нанесли сокрушительные удары беспилотниками по позициям российских захватчиков.