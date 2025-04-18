Захисники Сумщини розбомбили ворожі бліндажі й укриття з росіянами: відео

фото: ДПСУ

На Сумському напрямку воїни 5-го прикордонного загону завдали нищівних ударів безпілотниками по позиціях російських загарбників

Відео знищення ворожих позицій оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що російські окупанти зазнали значних втрат.

"Результат роботи говорить сам за себе: знищено ворожий квадроцикл, засоби зв’язку, бліндажі й місця укриття піхоти та операторів БПЛА окупантів. Ми працюємо, аби кожен крок ворога був останнім!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники зупинили штурм росіян на Сумщині, знищивши техніку та засоби зв’язку окупантів.