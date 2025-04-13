В Сумах уже 31 погибший в результате ракетного удара, среди них – два ребенка

фото: ГСЧС

Число жертв в результате двух ракетных ударов по Сумам утром 13 апреля продолжает расти

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

"По состоянию на 13:40 погиб 31 человек, из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей", – говорится в сообщении.

Работы на месте вражеского удара продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Сумам погиб 21 человек. 83 получили ранения, среди них семеро детей.

В Сумах разрушены здания университета и помещение Центра защиты прав человека.