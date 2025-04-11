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На Сумщині затримали чоловіка, який обікрав військового. Він втерся в довіру та викрав банківську картку

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили жителя Донеччини, яки викрав з банківської картки знайомого 47 тисяч гривень. Поліцейські розповіли, що зловмисник познайомився з 42-річним військовим на вулиці. Він втерся до нього в довіру і дізнався паролі до банківського рахунку. Коли військовий відійшов, зловмисник викрав телефон, картку та втік.

Після цього чоловік зняв 7 000 гривень готівкою через банкомат та ще 40 000 гривень через мобільний застосунок. Правоохоронці його затримали та повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили афериста, який виманив у військової 300 тисяч гривень під вигаданими причинами. Зокрема, він обіцяв придбати пам'ятник її загиблому чоловіку.