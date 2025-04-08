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08 квітня 2025, 13:59

Майже 2 мільйони збитків: у Житомирі чоловік крав пальне з підприємства

08 квітня 2025, 13:59
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фото: Національна поліція
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У Житомирі поліцейські завершили розслідування крадіжок пального з підприємства

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що наприкінці січня правоохоронці виявили понад 700 літрів дизельного пального в автомобілі жителя Новогуйвинської громади. Як з'ясувалося, він викрав його з підприємства, де працював.

За даними слідства, підозрюваний відповідав за контроль якості та приймання пального на підприємстві. Він свідомо зменшував фактичну кількість отриманих нафтопродуктів в актах прийому, вказуючи занижені об’єми як допустиму похибку. Документи, які містили неправдиві відомості, завіряв власним підписом та подавав для звітності керівництву.

Створені такою "похибкою" обсяги пального чоловік забирав собі. За 10 місяців роботи фігурант привласнив понад 35 тисяч літрів пального.

Збитки, завдані підприємству, склали 1,923 млн гривень.

Після проведення низки експертиз та процесуальних дій слідчі повідомили чоловікові про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині правоохоронці викрили та припинили діяльність незаконної автомобільної заправної станції. Організаторів нелегального "бізнесу" судитимуть.

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