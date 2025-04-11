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В Сумской области задержали мужчину, который обокрал военного. Он втерся в доверие и похитил банковскую карту

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили жителя Донбасса, похитившего с банковской карточки знакомого 47 тысяч гривен. Полицейские рассказали, что злоумышленник познакомился с 42-летним военным на улице. Он втерся к нему в доверие и узнал пароли к банковскому счету. Когда военный отошел, злоумышленник похитил телефон, карточку и скрылся.

После этого мужчина снял 7 000 гривен наличными через банкомат и еще 40 000 гривен через мобильное приложение. Правоохранители его задержали и сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили афериста, выманившего у военной 300 тысяч гривен под вымышленными причинами. В частности, он обещал приобрести памятник ее погибшему мужу.