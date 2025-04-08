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08 квітня 2025, 19:30

Збитків на майже 20 млн грн: на Сумщині через недбалість судитимуть двох митників

08 квітня 2025, 19:30
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно двох головних державних інспекторів одного з митних постів Сумської митниці. Фігурантів судитимуть за допомогу приватному підприємцю ухилитись від сплати 19,5 млн грн митних платежів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

Обвинувальні акти скерували до суду.

За даними слідства, у 2022 році приватне підприємство ввезло в Україну з Бангладешу, Італії та Німеччини компоненти для шиття одягу та взуття. Під час митного оформлення інспектори незаконно ухвалили рішення про пільгове розмитнення товару. У результаті компанія зекономила мільйони гривень, які мали б надійти до бюджету країни.

Двох митників обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

"З метою відшкодування збитків арештоване майно фігурантів: два автомобілі та квартира", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та ДБР затримали на хабарі керівника податкової служби Сумщини.

Раніше повідомлялося, що за спробу несплати понад 45 млн грн податків судитимуть п'ятьох посадовців Чернівецької митниці.

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