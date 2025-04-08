фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении двух главных государственных инспекторов одного из таможенных постов Сумской таможни. Фигурантов будут судить за помощь частному предпринимателю уклониться от уплаты 19,5 млн грн таможенных платежей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Обвинительные акты направили в суд.

По данным следствия, в 2022 году частное предприятие ввезло в Украину из Бангладеша, Италии и Германии компоненты для шитья одежды и обуви. В ходе таможенного оформления инспекторы незаконно приняли решение о льготном растаможивании товара. В результате компания сэкономила миллионы гривен, которые должны поступить в бюджет страны.

Двух таможенников обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Им грозит до пяти лет заключения.

"С целью возмещения ущерба арестовано имущество фигурантов: два автомобиля и квартира", – говорится в сообщении.

Напомним, что недавно СБУ и ГБР задержали на взятке руководителя налоговой службы Сумщины.

Ранее сообщалось, что за попытку неуплаты более 45 млн грн налогов будут судить пятерых чиновников Черновицкой таможни.