11:15  08 апреля
В Херсонской области из реки вытащили тело женщины
10:44  08 апреля
Холод и снег в апреле: на горе Поп Иван 15° мороза
09:59  08 апреля
В Киевской области женщина жгла траву, а загорелся соседский сарай
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2025, 19:30

Убытков почти на 20 млн грн: на Сумщине из-за халатности будут судить двух таможенников

08 апреля 2025, 19:30
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении двух главных государственных инспекторов одного из таможенных постов Сумской таможни. Фигурантов будут судить за помощь частному предпринимателю уклониться от уплаты 19,5 млн грн таможенных платежей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Обвинительные акты направили в суд.

По данным следствия, в 2022 году частное предприятие ввезло в Украину из Бангладеша, Италии и Германии компоненты для шитья одежды и обуви. В ходе таможенного оформления инспекторы незаконно приняли решение о льготном растаможивании товара. В результате компания сэкономила миллионы гривен, которые должны поступить в бюджет страны.

Двух таможенников обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Им грозит до пяти лет заключения.

"С целью возмещения ущерба арестовано имущество фигурантов: два автомобиля и квартира", – говорится в сообщении.

Напомним, что недавно СБУ и ГБР задержали на взятке руководителя налоговой службы Сумщины.

Ранее сообщалось, что за попытку неуплаты более 45 млн грн налогов будут судить пятерых чиновников Черновицкой таможни.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд ГБР таможня следствие коррупция Сумская область халатность
В Киеве директора предприятия будут судить за хищение 10 млн грн бюджетных средств
07 апреля 2025, 15:00
Взяточничество в Украине: названы наиболее коррумпированные сферы
07 апреля 2025, 13:34
Депутата из Буковины будут судить за незаконную вырубку деревьев на 1,5 млн грн
04 апреля 2025, 16:12
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Обещали вернуть сына домой: в Винницкой области адвокат и депутат требовали взятку с вдовы военного
08 апреля 2025, 19:45
Ехал спасать друга: на Харьковщине россияне убили мужчину дроном
08 апреля 2025, 19:10
На Харьковщине оккупанты ударили по пункту выдачи гумопомощи: пострадала женщина
08 апреля 2025, 19:09
Температура в Украине завтра опустится до -5 градусов
08 апреля 2025, 18:58
В элитном ЖК Киева горело авто: полиция нашла виновника
08 апреля 2025, 18:55
В Винницкой области ученые обнаружили уникальный скально-пещерный комплекс
08 апреля 2025, 18:42
Россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: пострадал мужчина
08 апреля 2025, 18:40
Сделала замечание: мужчина напал с ножом на киевлянку прямо у ее квартиры
08 апреля 2025, 18:22
Стало известно, кого из заключенных не берут в ряды ВСУ
08 апреля 2025, 18:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Все блоги »