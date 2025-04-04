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04 квітня 2025, 16:12

Депутата з Буковини судитимуть за незаконну вирубку дерев на 1,5 млн грн

04 квітня 2025, 16:12
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо чинного депутата Карапчівської сільської територіальної громади, який допустив збитки державі на понад 1,5 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як стало відомо, у 2023 році депутат також обіймав посаду майстру лісу "Чернівецького лісового господарства". Чоловік недбало поставився до своїх обов’язків, не здійснив належну охорону лісових насаджень та не повідомив правоохоронців про виявлені факти протиправних рубок.

Внаслідок його бездіяльності, було безкарно вирубано сотні дерев на території лісництва. Найбільше було знищено грабів, дубів та лип. Відповідно до висновку експертизи, вартість завданих державі збитків становить більш ніж 1,5 млн грн.

Депутата обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині затримали шестеро чоловіків, які заплативши від 7 до 10 тисяч євро, намагались втекти до Румунії.

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Буковина вирубка дерев ДБР Чернівецька область Чернівці
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