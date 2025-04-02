Росіяни вбили жителя Херсонщини, постраждали 9 цивільних
Протягом минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина та постраждали дев'ятеро мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Берислав, Новоберислав, Микільське, Білозерка, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Золота Балка, Новоолександрівка, Дудчани, Тягинка, Бургунка, Львове, Вірівка, Миколаївка, Чорнобаївка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Надеждівка, Комишани, Ромашкове, Благовіщенське, Олександрівка, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Михайлівка, Монастирське, Наддніпрянське, Осокорівка, Понятівка, Токарівка та Шляхове.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
Нагадаємо, через ворожий обстріл Херсона вранці 2 квітня в місті зупиняв роботу електротранспорт.