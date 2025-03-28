В Сумской области активизировались российские ДРГ

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Вражеские диверсионно-разведывательные группы, активизировавшиеся на границе РФ с Сумской областью, уничтожаются Силами обороны Украины

Как сообщает RegioNews, об этом Сумская ОВА сообщила в Телеграмме.

"В ходе заседания Совета обороны под председательством начальника Сумской ОВ Владимира Артюха был рассмотрен ряд важных вопросов, среди которых ситуация пограничной безопасности, результаты проверок по обеспечению доступа граждан к укрытиям во время воздушных тревог, меры по предотвращению и противодействию лесным пожарам и т.д.", - говорится в сообщении.

Основные боевые действия происходят на территории РФ. Ситуация на границе не проста, но контролируется силами обороны Украины.

Отмечается, что на подконтрольную Украине территорию входят ДРГ врага. Также активизировались штурмовые действия противника, пытающегося в пешем порядке, без использования бронетехники, зайти на территорию пограничных общин.

Напомним, в Сумской области уничтожили 50-килограммовую боевую часть вражеского дрона.