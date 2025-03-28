Трагедія на Сумщині: у пожежі загинули 3 людини, серед них — 4-річна дитина
Трагедія сталася вдень 27 березня в селі Комиші Охтирського району. Внаслідок пожежі загинули троє місцевих мешканців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Займання виникло близько 16:45. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу в житловому будинку.
"На місці події виявили тіла двох загиблих. Двох постраждалих, серед яких була дитина, госпіталізувала швидка допомога. Медики проводили реанімаційні заходи, проте врятувати 4-річну дитину не вдалося", — йдеться у повідомленні.
Врятована людина отримала травми. Наразі причину пожежі встановлюють компетентні органи.
Нагадаємо, вночі 17 березня в селі Новомихайлівка Берестинського району, що на Харківщині, в пожежі загинула родина.
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