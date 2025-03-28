Трагедія на Сумщині: у пожежі загинули 3 людини, серед них — 4-річна дитина

фото: ДСНС України у Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Займання виникло близько 16:45. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу в житловому будинку.

"На місці події виявили тіла двох загиблих. Двох постраждалих, серед яких була дитина, госпіталізувала швидка допомога. Медики проводили реанімаційні заходи, проте врятувати 4-річну дитину не вдалося", — йдеться у повідомленні.

Врятована людина отримала травми. Наразі причину пожежі встановлюють компетентні органи.

Нагадаємо, вночі 17 березня в селі Новомихайлівка Берестинського району, що на Харківщині, в пожежі загинула родина.