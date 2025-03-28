На Сумщині пролунало 140 вибухів: пошкоджено будинки
Уночі та зранку 28 березня російські війська здійснили 66 ударів по Сумській області. Зафіксовано140 вибухів
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, що ворог атакував шість громад.
- Юнаківська: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (40 вибухів) та пуски керованих авіаційних бомб (3 вибухи). Пошкоджено два приватні домоволодіння.
- Краснопільська: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух), пуски керованих авіаційних бомб (43 вибухи), ще одну атаку FPV-дроном (1 вибух) та скидання ВОГ з безпілотного літального апарата (2 вибухи).
- Миропільська: зафіксовано запуск керованих авіаційних бомб (6 вибухів) і обстріл із реактивних систем залпового вогню (35 вибухів).
- Великописарівська: були здійснені пуски керованих авіаційних бомб (3 вибухи).
- Глухівська: ворог атакував за допомогою безпілотного літального апарата (1 вибух), внаслідок чого пошкоджено приміщення релігійної установи.
- Есманьська: зафіксовано скидання ВОГ із безпілотного літального апарата (1 вибух).
Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Зенітники збили 10 російських "шахедів".
Раніше повідомлялося, що в Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію із сіл Осоївка, Хмелівка, Веселе та Лозова.
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