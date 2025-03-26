У ДСНС показали наслідки атаки ворожих безпілотників по Охтирці
На Сумщині тривають роботи з ліквідації наслідків атаки ворожих дронів. Інформація про травмованих не надходила
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Сумській області, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок влучання виникла пожежа, ударною хвилею було пошкоджено нежитлові приміщення, багатоквартирні будинки, магазини та адміністративну будівлю.
Співробітники ДСНС оперативно ліквідували осередки загоряння та провели евакуацію громадян, які перебували в пошкоджених помешканнях.
Піротехніки ДСНС вилучили вибухонебезпечні предмети.
На місці події рятувальники розгорнули мобільний Пункт Незламності.
Нагадаємо, у середу вночі, 26 березня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста Охтирка ударними дронами. Внаслідок "прильотів" є пошкодження, виникла пожежа.
Загалом російська армія запустила по Україні 117 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.