Фото: поліція

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

По одній людині загинули у Новодонецькому та Іверському.

Ще три людини в області за добу отримали поранення: одна у Іверському та дві – у Словʼянську.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4447 загиблих і 10 912 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські війська атакували Основ'янський район Харкова реактивним безпілотником. Поранено п'ятьох мирних жителів, серед яких – 4-річна дитина. Удар спричинив масштабну пожежу площею 2500 кв. м.