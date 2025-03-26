Росіяни вдарили "шахедами" по Черкасах: пошкоджений об'єкт інфраструктури

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У ніч на 26 березня російська армія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. ППО збила ворожі дрони, є пошкодження в обласному центрі

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, більшість ударних дронів РФ спрямувала на Черкаси. На щастя, минулося без потерпілих.

"Внаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури. Пожежу там уже ліквідували. Крім того, уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває обстеження території.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня російська армія запустила по Україні 117 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 56 дронів, ще 48 — локаційно втрачені.