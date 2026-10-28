Майже 23 години під тривогою: на Сумщині є постраждалі від атак РФ

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У Сумській області внаслідок російських обстрілів поранені двоє мирних жителів. Протягом доби російські війська 50 разів обстріляли 26 населених пунктів у 14 громадах регіону

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

У Сумській громаді внаслідок влучання російського безпілотника травмований 51-річний чоловік. У Білопільській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль, унаслідок чого поранення отримав 43-річний чоловік.

Найбільше обстрілів зафіксували в Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Під ударами були 14 громад:

У Шосткинській громаді пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури, адміністративна будівля, нежитлове приміщення та транспортний засіб.

пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури, адміністративна будівля, нежитлове приміщення та транспортний засіб. У Зноб-Новгородській громаді зазнали пошкоджень багатоквартирний житловий будинок та об’єкти цивільної інфраструктури.

зазнали пошкоджень багатоквартирний житловий будинок та об’єкти цивільної інфраструктури. У Сумській громаді пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення та транспортні засоби.

пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення та транспортні засоби. У Білопільській громаді пошкоджено автомобіль.

пошкоджено автомобіль. У Середино-Будській громаді постраждали приватні будинки, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.

постраждали приватні будинки, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури. У Путивльській громаді пошкоджені об’єкт інфраструктури й автомобілі.

Також руйнувань зазнали приватний житловий будинок і господарські споруди в Березівській громаді, а в Хутір-Михайлівській громаді – об’єкт цивільної інфраструктури.

За даними обласної влади, від ранку 27 жовтня до ранку 28 жовтня повітряна тривога на Сумщині тривала 22 години 37 хвилин.

Нагадаємо, впродовж 27 жовтня російські війська понад 30 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо дістали поранень.