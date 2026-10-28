23:40  27 жовтня
На Волині керівник ГО влаштував схему для ухилянтів
23:25  27 жовтня
На Львівщині жінка скинула чоловіка з горища: він не вижив
08:55  28 жовтня
У Хмельницькому екскаватор на смерть збив жінку на будівництві
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2026, 09:33

Росіяни атакували Павлоград: виникла пожежа, постраждав 15-річний хлопець

28 жовтня 2026, 09:33
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вранці 28 жовтня російські війська атакували безпілотником Павлоград Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок атаки постраждав 15-річний хлопець. Його госпіталізували з осколковими пораненнями. Медики оцінюють стан підлітка як середньої тяжкості.

Через удар виникла пожежа. Пошкоджені кілька гаражів у місцевому гаражному кооперативі.

Нагадаємо, з вечора та вночі 28 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини. Били безпілотниками, артилерією, авіабомбою та ракетою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Дніпропетровська область Павлоград постраждалий
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Хмельниччині зіткнулися легковик і мікроавтобус: одна людина загинула, п'ятеро травмовані
28 жовтня 2026, 10:48
Під час обстрілу Києва 16-річний школяр викрав автомобіль військового, який перебував в укритті
28 жовтня 2026, 10:27
30 годин тиші в Олешках: не зафіксовано жодного інциденту – Лубінець
28 жовтня 2026, 10:21
На Сумщині після російських ударів горіли автомобілі та об'єкт інфраструктури
28 жовтня 2026, 10:14
Плани Путіна виходять далеко за межі України: чого Росія вимагає від НАТО
28 жовтня 2026, 09:57
Удар по центру Слов'янська: росіяни зруйнували корпус навчального закладу
28 жовтня 2026, 09:49
У Запоріжжі антидронова сітка захистила автобус із пасажирами від удару FPV-дрона
28 жовтня 2026, 09:47
Полтавського вчителя звільнили з війська після майже року боротьби
28 жовтня 2026, 09:28
Російські обстріли на Донеччині: дві людини загинула, троє – поранені
28 жовтня 2026, 09:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Борислав Береза
Всі блоги »