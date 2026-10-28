Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок атаки постраждав 15-річний хлопець. Його госпіталізували з осколковими пораненнями. Медики оцінюють стан підлітка як середньої тяжкості.

Через удар виникла пожежа. Пошкоджені кілька гаражів у місцевому гаражному кооперативі.

Нагадаємо, з вечора та вночі 28 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини. Били безпілотниками, артилерією, авіабомбою та ракетою.