В ГСЧС показали последствия атаки вражеских беспилотников по Ахтырке
В Сумской области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки вражеских дронов. Информация о травмированных не поступала
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Сумской области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате попадания возник пожар, ударной волной были повреждены нежилые помещения, многоквартирные дома, магазины и административное здание.
Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания и провели эвакуацию граждан, находившихся в поврежденных помещениях.
Пиротехники ГСЧС изъяли взрывоопасные предметы.
На месте происшествия спасатели развернули мобильный Пункт Несокрушимости.
Напомним, в среду ночью, 26 марта, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города Ахтырка ударными дронами. В результате "прилетов" есть повреждения, возник пожар.
В общей сложности российская армия запустила по Украине 117 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасщина.