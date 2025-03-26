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26 марта 2025, 10:46

В ГСЧС показали последствия атаки вражеских беспилотников по Ахтырке

26 марта 2025, 10:46
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фото: ГСЧС Сумщины
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В Сумской области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки вражеских дронов. Информация о травмированных не поступала

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Сумской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попадания возник пожар, ударной волной были повреждены нежилые помещения, многоквартирные дома, магазины и административное здание.

Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания и провели эвакуацию граждан, находившихся в поврежденных помещениях.

Пиротехники ГСЧС изъяли взрывоопасные предметы.

На месте происшествия спасатели развернули мобильный Пункт Несокрушимости.

Напомним, в среду ночью, 26 марта, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города Ахтырка ударными дронами. В результате "прилетов" есть повреждения, возник пожар.

В общей сложности российская армия запустила по Украине 117 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасщина.

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РФ ГСЧС Сумская область дрон атака многоквартирный дом Ахтырка
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