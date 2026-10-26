09:20  26 жовтня
На Львівщині внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти
10:45  26 жовтня
У Полтаві жінка втратила 861 тисячу гривень через "лайки"
12:49  26 жовтня
На Тернопільщині ДТП з автобусом: є загибла та 9 травмованих
UA | RU
UA | RU
Віталій Шабунін Український громадський та політичний діяч, блогер, один із засновників та Голова правління Центру протидії корупції info@regionews.ua
26 жовтня 2026, 14:52

Заява на Арахамію: у ЦПК заявили про тиск і хвилю бруду

26 жовтня 2026, 14:52
Читайте также на русском языке
Через день після нашої заяви про злочин Арахамії (конверти з хабарями депутатам за голосування) суддя в моїй справі призначив ТРИ засідання на грудень. А за годину після заяви мільйонні ТГ-канали Банкової запустили по мені хвилю бруду
Через день після нашої заяви про злочин Арахамії (конверти з хабарями депутатам за голосування) суддя в моїй справі призначив ТРИ засідання на грудень. А за годину після заяви мільйонні ТГ-канали Банкової запустили по мені хвилю бруду
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мене судять за "ухилення від служби". Після того як я добровільно мобілізувався в перший день війни і прослужив понад чотири роки (половину – на Сході). Стаття – до 10 років в тюрмі.

Більше року засідання відбувалися приблизно раз на місяць. Це звичайний темп для завантаженого Печерського суду. А НАСТУПНОГО дня після заяви суддя Соловйов призначив одразу три засідання на грудень (звісно, без погодження зі сторонами).

Хвиля пішла з ТГ-каналів тилового СБУ без жодного інфоприводу: стара брехня про мільйони доларів і т.д. До кінця дня її підхопили інші анонімні канали й платні мережі. Через день – знову.

Схоже, Арахамія якось особисто сприйняв нашу заяву про злочин. Мушу розчарувати і його, і в.о. генпрокурора: персонально вони нам у ЦПК не цікаві.

Арахамія – ділок уже пʼятого скликання Верховної Ради, з яким я маю справу. Генпрокурорів ми вже й рахувати перестали. Всі ці "володарі життя" приходять і йдуть (або тікають у Відень).

У понеділок розкажемо, що в.о. генпрокурора Ковальський зробив із нашою заявою. Це тест: чи є хоч якась різниця між ним і Кравченком. Спойлер – жодної.

Тому ми й добиваємося не стільки посадок, скільки конкурсу на генпрокурора з міжнародними експертами – як для керівника САП.

Інакше кожний наступний генпрокурор залишиться політичним призначенцем, а значить – обслугою політиків, які його призначать.

Читайте також: Справа Арахамії: ЦПК заявив про бездіяльність генпрокурора та готує позов до суду

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар злочин Арахамія голосування депутати
 
Підписуйтесь на RegioNews
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Екссуддю Харкова засудили до 8 років за хабар у $4 тисячі
26 жовтня 2026, 16:59
У Хмельницькому водійка пошкодила припарковану Mazda та втекла з місця ДТП
26 жовтня 2026, 16:45
Шахрайські кол-центри ошукали громадян трьох країн на понад 3,7 млн грн
26 жовтня 2026, 16:25
Удар по Павлограду: зросла кількість постраждалих, є тяжкопоранені
26 жовтня 2026, 16:17
Уроки Угорського повстання: чому Росія боїться європейського вибору України
26 жовтня 2026, 15:59
На Рівненщині під час обгону Renault зіткнувся зі скутером
26 жовтня 2026, 15:59
У Павлограді внаслідок атаки дрона загинула людина, 3 постраждали
26 жовтня 2026, 15:50
На Київщині дві іномарки влетіли одна в одну
26 жовтня 2026, 15:35
У Києві посадовця ШЕУ підозрюють у переплаті 1,3 млн грн за плитку
26 жовтня 2026, 15:30
На Волині автомобіль зіткнувся з гужовою підводою: п’ятеро постраждалих
26 жовтня 2026, 15:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віталій Портніков
"Захист Держави"
Юрій Касьянов
Всі блоги »