Через день після нашої заяви про злочин Арахамії (конверти з хабарями депутатам за голосування) суддя в моїй справі призначив ТРИ засідання на грудень. А за годину після заяви мільйонні ТГ-канали Банкової запустили по мені хвилю бруду

Через день після нашої заяви про злочин Арахамії (конверти з хабарями депутатам за голосування) суддя в моїй справі призначив ТРИ засідання на грудень. А за годину після заяви мільйонні ТГ-канали Банкової запустили по мені хвилю бруду

Фото: з відкритих джерел

Мене судять за "ухилення від служби". Після того як я добровільно мобілізувався в перший день війни і прослужив понад чотири роки (половину – на Сході). Стаття – до 10 років в тюрмі.

Більше року засідання відбувалися приблизно раз на місяць. Це звичайний темп для завантаженого Печерського суду. А НАСТУПНОГО дня після заяви суддя Соловйов призначив одразу три засідання на грудень (звісно, без погодження зі сторонами).

Хвиля пішла з ТГ-каналів тилового СБУ без жодного інфоприводу: стара брехня про мільйони доларів і т.д. До кінця дня її підхопили інші анонімні канали й платні мережі. Через день – знову.

Схоже, Арахамія якось особисто сприйняв нашу заяву про злочин. Мушу розчарувати і його, і в.о. генпрокурора: персонально вони нам у ЦПК не цікаві.

Арахамія – ділок уже пʼятого скликання Верховної Ради, з яким я маю справу. Генпрокурорів ми вже й рахувати перестали. Всі ці "володарі життя" приходять і йдуть (або тікають у Відень).

У понеділок розкажемо, що в.о. генпрокурора Ковальський зробив із нашою заявою. Це тест: чи є хоч якась різниця між ним і Кравченком. Спойлер – жодної.

Тому ми й добиваємося не стільки посадок, скільки конкурсу на генпрокурора з міжнародними експертами – як для керівника САП.

Інакше кожний наступний генпрокурор залишиться політичним призначенцем, а значить – обслугою політиків, які його призначать.

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