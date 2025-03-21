Сили оборони ліквідували понад 900 тисяч російських окупантів, — Генштаб
Протягом минулої доби, 20 березня, Сили оборони України знищили 1 330 російських загарбників, 17 танків, одну систему ППО та дві РСЗВ, 28 бойових броньованих машин, 101 артсистему ворога та 185 БпЛА оперативно-тактичного рівня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 900 тисяч солдат.
Нагадаємо, днями авіація ЗСУ знищила командний пункт російської дивізії в Бєлгородської області.
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