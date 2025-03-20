На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ
У Кам’янському районі Дніпропетровської області внаслідок російського ракетного удару у середу, 19 березня, поранень зазнали чимало людей
Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, через учорашній ракетний удар по Кам'янському району поранені 5 людей. 38-річний чоловік лікуватиметься вдома. Ще четверо осіб були госпіталізовані до медзакладів.
Очільник регіону додав, що ввечері 19 березня росіяни застосували важку артилерію Мирівській громаді Нікопольського району.
Зранку 20 березня армія РФ дронами-камікадзе атакували Нікополь.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині дрон влучив в об'єкт інфраструктури: виникла пожежа.
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