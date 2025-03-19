Російські удари по лікарнях і багатоповерхівці на Сумщині: загинула людина, 3 поранених

фото: Сумська обласна прокуратура

Вчора ввечері та сьогодні вранці росіяни атакували дронами лікарні, житловий будинок в Сумах і районі. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та поранені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 22:30 18 березня окупанти атакували безпілотником лікарню у Сумах.

У закладі перебували 22 співробітників та 147 пацієнтів, зокрема, й маломобільні. Внаслідок атаки будівля загорілася. На щастя, обійшлося без жертв.

Пізніше, о 23:20, війська РФ обстріляли багатоквартирний двоповерховий будинок у Краснопільській громаді.

"Загинув 29-річний чоловік, ще троє мешканців будинку отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 19 березня о 02:30, окупанти атакували шістьма безпілотниками лікарню в місті Краснопілля Сумського району.

У медзакладі перебували 11 працівників та 49 пацієнтів. Всі вони були в укритті та не постраждали. Через атаку будівля лікарні зазнала значних руйнувань, виникла пожежа. Також був пошкоджений службовий автомобіль.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, в ніч на 19 березня російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині. Окупанти атакували дві лікарні.

У Сумах рятувальники ліквідували наслідки удару по лікарні.