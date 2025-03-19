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19 марта 2025, 11:00

Удары РФ по больницам и многоэтажке на Сумщине: погиб человек, 3 ранены

19 марта 2025, 11:00
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фото: Сумская областная прокуратура
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Вчера вечером и сегодня утром россияне атаковали дронами больницы, жилой дом в Сумах и районе. В результате вражеских обстрелов погиб и ранен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 22:30 18 марта оккупанты атаковали беспилотником больницу в Сумах.

В заведении находились 22 сотрудника и 147 пациентов, в том числе и маломобильные. В результате атаки здание загорелось. К счастью, обошлось без жертв.

Позже, в 23:20, войска РФ обстреляли многоквартирное двухэтажное здание в Краснопольской общине.

"Погиб 29-летний мужчина, еще трое жильцов дома получили ранения", - говорится в сообщении.

Сегодня, 19 марта в 02:30, оккупанты атаковали шестью беспилотниками больницу в городе Краснополье Сумского района.

В медучреждении находились 11 работников и 49 пациентов. Все они были в укрытии и не пострадали. Из-за атаки здание больницы получило значительные разрушения, возник пожар. Также был поврежден служебный автомобиль.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, в ночь на 19 марта российские войска снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Сумской области. Оккупанты атаковали две больницы.

В Сумах спасатели ликвидировали последствия удара по больнице.

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