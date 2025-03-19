Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ

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Сьогодні вночі 19 березня російські війська знову атакували столицю ударними дронами. ППО збила майже два десятки ворожих безпілотників на підступах до Києва

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що повітряна тривога ввечері 18 березня та в ніч на 19 березня тривала протягом майже шести годин.

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 45 ворожих БпЛА. 19 знищено розрахунками ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пошкоджень та постраждалих у Києві немає.

Нагадаємо, з вечора 18 березня у повітряному просторі над Києвом фіксували російські ударні БпЛА. Сили ППО працювали по ворожих цілях.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників на Київщині поранена людина, також пошкоджені й зруйновані дев'ять будинків.