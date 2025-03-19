Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
Сьогодні вночі 19 березня російські війська знову атакували столицю ударними дронами. ППО збила майже два десятки ворожих безпілотників на підступах до Києва
Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що повітряна тривога ввечері 18 березня та в ніч на 19 березня тривала протягом майже шести годин.
"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 45 ворожих БпЛА. 19 знищено розрахунками ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, пошкоджень та постраждалих у Києві немає.
Нагадаємо, з вечора 18 березня у повітряному просторі над Києвом фіксували російські ударні БпЛА. Сили ППО працювали по ворожих цілях.
Також повідомлялося, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників на Київщині поранена людина, також пошкоджені й зруйновані дев'ять будинків.