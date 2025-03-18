На Сумщине украинские пограничники уничтожили 3 вражеских дрона
За прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа «шахед»/«герань-2»/«гербера»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
"Два вражеских БпЛА типа "герань-2" и одна "гербера" попали под точный огонь бойцов мобильной огневой группы Сумского пограничного отряда. Результат – ударные дроны противника были успешно уничтожены", – говорится в сообщении.
Кроме этого, пограничники уничтожили десяток FPV-дронов, четыре из которых на оптоволокне.
Напомним, в Сумской области россияне обстреляли 11 общин: есть повреждения.
В Сумской области зенитчики сбили 12 российских "шахедов"Все новости »
17 марта 2025, 08:18В Сумской области пиротехники уничтожили четыре боеприпаса
17 марта 2025, 03:14В Сумской области еще из 8 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию
14 марта 2025, 10:00
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Украинцы рассказали о своем отношении к нынешней власти
18 марта 2025, 12:31Пытался подкупить пограничника, чтобы выехать в ЕС: в Закарпатье задержали мужчину
18 марта 2025, 12:30Махинация с водительскими правами: в Киевской области задержали администратора сервисного центра
18 марта 2025, 11:45В Карпатах настоящая зима: мороз до -18
18 марта 2025, 11:32На Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая за 6000 долларов переправляла лиц через границу
18 марта 2025, 11:24В больнице скончался 12-летний мальчик, которого поразило током на крыше электрички
18 марта 2025, 11:03О чем бы сегодня публично ни заявили Трамп и Путин, это будет только часть правды
18 марта 2025, 10:59В Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа
18 марта 2025, 10:43В Запорожье правоохранители задержали вражеского агента, готовившего взрывчатку для совершения терактов
18 марта 2025, 10:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины