Росіяни обстріляли прикордоння на Сумщині: є поранені
Двоє мирних жителі зазнали поранень під час російського обстрілу прикордонної території Сумщини
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає RegioNews.
За даними слідства, 13 березня близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти обстріляли село Біловоди Хотінської громади Сумського району.
Унаслідок атаки ворога 35-річний та 37-річний цивільні чоловіки отримали поранення та були госпіталізовані.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, вночі у четвер, 13 березня, в Охтирській громаді три ворожих "Шахеда" впали на територію гаражного кооперативу.
За даними ОВА, у небі над Сумщиною зенітники збили 10 ворожих БпЛА типу "Шахед".
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