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13 березня 2025, 13:30

У Дніпрі через ворожу атаку 10 тисяч людей залишилися без світла і води

13 березня 2025, 13:30
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фото: Telegram/Борис Філатов
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У Дніпрі внаслідок масованої атаки російських дронів близько 10 тисяч людей залишилися без електро- і водопостачання

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

Зазначається, що йдеться про жителів Північного та частково — Південного житлових масивів.

Наразі енергетики працюють над відновленням світла.

Також, за словами Філатова, кількість постраждалих зросла до чотирьох. На щастя, троє з них отримали амбулаторну допомогу та повернулися додому. Одна жінка залишається у міській лікарні.

Загалом пошкоджено 10 приватних будинків і 2 заклади освіти. Ще у 4 багатоповерхівках вибито понад 200 вікон.


В ОВА додали, що Пункти незламності, де можна підзарядити гаджети, розгорнуті за адресами:

  • дошкільний підрозділ гімназії № 39 , вул Семафорна, 36д;
  • гімназія № 39, вул. Кирила Синельникова, 5;
  • гімназія № 125, вул Аграрна, 1;
  • дитсадок № 43, ул. Семафорна, 15.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 13 березня масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. В Дніпрі та області пошкоджено інфраструктурну, є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі Росія здійснила атаку на Україну, використавши балістичну ракету Іскандер-М, а також 117 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори різних моделей.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

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