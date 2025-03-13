Россияне обстреляли пограничные на Сумщине: есть раненые
Двое мирных жителей получили ранения во время российского обстрела пограничной территории Сумщины
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, сообщает RegioNews.
По данным следствия, 13 марта около 10:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, кафиры обстреляли село Беловоды Хотинской общины Сумского района.
В результате атаки врага 35-летний и 37-летний гражданские мужчины получили ранения и были госпитализированы.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Напомним, ночью в четверг, 13 марта, в Ахтырской общине три вражеских "Шахеда" упали на территорию гаражного кооператива.
По данным ОВА, в небе над Сумщиной зенитчики сбили 10 враждебных БПЛА типа "Шахед".
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