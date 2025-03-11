Армия РФ 11 раз ударила по Сумщине, есть раненый

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Ночью и утром 11 марта российская армия нанесла 11 ударов по Сумской области, зафиксировано 36 взрывов

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

Под обстрелы попали Хотинская, Юнаковская и Краснопольская общины.

В Юнаковской общине зафиксированы удары с самоходных артиллерийских установок (27 взрывов), FPV-дронов (3 взрыва) и управляемыми авиабомбами (3 взрыва).

По территории Хотинской общины враг нанес удар FPV-дроном (1 взрыв) и выполнил атаку беспилотником (1 взрыв). В результате этой атаки пострадало одно гражданское лицо, повреждены четыре двухэтажных многоквартирных дома, один частный жилой дом и три автомобиля.

В Краснопольской общине зафиксирован один взрыв от удара FPV-дрона.

Напомним, в ночь на 11 марта российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустила 126 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

В результате российской атаки пострадали Донетчина, Одесщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.