Пограничники показали обломки российских дронов, сбитых на Сумщине
Накануне во время очередной атаки дронов Сумской области пограничники уничтожили три российских ударных беспилотных летательных аппарата
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Так, за прошедшие сутки защитники неба приземлили одну "Герань-2" и одну "Герберу". Еще одну "Герберу" пограничники сбили сутками раньше.
"Благодаря слаженной и профессиональной работе пограничников, все три вражеских дрона были успешно уничтожены", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку ударных беспилотников. Защитники уничтожили 14 российских "шахедов".
В Днепропетровской области ПВО сбила российский разведывательный дронВсе новости »
10 марта 2025, 12:25Обстрелы Николаевщины: в ОВА рассказали о последствиях массированной атаки дронов
10 марта 2025, 11:33Ночная атака дронов: украинская ПВО сбила 130 российских "шахедов" и БпЛА-имитаторов
10 марта 2025, 08:25
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Завтра воздух в Украине прогреется до +20 градусов
10 марта 2025, 15:41Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины для детей
10 марта 2025, 15:24В Одесской области пограничники задержали торгового представителя, вместо товара перевозившего людей к границе
10 марта 2025, 15:19В Черкассах разоблачили группу коммунистов, которые писали благодарственные письма Путину
10 марта 2025, 15:05В Закарпатье задержали мужчину, который за 4500 долларов пытался перевести "клиента" через границу
10 марта 2025, 14:59Полиция проверяет развлекательные заведения Киева: кого ищут
10 марта 2025, 14:51Операторы БПЛА "Тайфун" показали, как уничтожают россиян и технику
10 марта 2025, 14:37Россияне обстреляли пригород Херсона: появились фото
10 марта 2025, 14:35Пограничники Львовщины получили полсотни беспилотников
10 марта 2025, 14:12В Хмельницком двое мужчин избили сотрудника ТЦК
10 марта 2025, 14:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины