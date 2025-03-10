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10 марта 2025, 07:14

В Сумской области за сутки прогремело 170 взрывов

10 марта 2025, 07:14
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фото: из открытых источников
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В течение 9 марта россияне совершили 119 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, всего зафиксировано 170 взрывов

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

Обстрелам подверглись 12 общин.

Юноаковская община: враг бил из минометов (16 взрывов), артиллерии (5 взрывов), FPV-дронами (14 взрывов), КАБами (2 взрыва).

Великописаревская община: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (9 взрывов), артиллерийские обстрелы (9 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).

Миропольская община: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Эсманьская община: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронов (2 взрыва).

Глуховская община: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Краснопольская община: нанесены удары FPV-дронов (24 взрыва), минометный обстрел (8 взрывов) и сброс ВОГ с БпЛА (10 взрывов).

Николаевская община: был удар FPV-дрона (1 взрыв). Поврежден частный жилой дом.

Хотинская община: враг бил из артиллерии (10 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), КАБом (1 взрыв) и сбросил ВОГ с БПЛА (8 взрывов).

Середино-будская община: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронов (6 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Хутор-Михайловская община: нанесены авиаудары НАР (6 взрывов).

Белопольская община: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (9 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).

Свеская община: нанесен удар FPV-дрона (1 взрыв).

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, в течение февраля российские кафиры нанесли 4500 ударов разными типами вооружения по Купянской общине Харьковской области.

РФ война взрыв обстрелы Сумская область артиллерия
Россияне в феврале нанесли 4500 ударов по Купянской громаде, – ГВА
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