В Сумской области за сутки прогремело 170 взрывов
В течение 9 марта россияне совершили 119 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, всего зафиксировано 170 взрывов
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
Обстрелам подверглись 12 общин.
Юноаковская община: враг бил из минометов (16 взрывов), артиллерии (5 взрывов), FPV-дронами (14 взрывов), КАБами (2 взрыва).
Великописаревская община: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (9 взрывов), артиллерийские обстрелы (9 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
Миропольская община: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
Эсманьская община: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронов (2 взрыва).
Глуховская община: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
Краснопольская община: нанесены удары FPV-дронов (24 взрыва), минометный обстрел (8 взрывов) и сброс ВОГ с БпЛА (10 взрывов).
Николаевская община: был удар FPV-дрона (1 взрыв). Поврежден частный жилой дом.
Хотинская община: враг бил из артиллерии (10 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), КАБом (1 взрыв) и сбросил ВОГ с БПЛА (8 взрывов).
Середино-будская община: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронов (6 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
Хутор-Михайловская община: нанесены авиаудары НАР (6 взрывов).
Белопольская община: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (9 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
Свеская община: нанесен удар FPV-дрона (1 взрыв).
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Напомним, в течение февраля российские кафиры нанесли 4500 ударов разными типами вооружения по Купянской общине Харьковской области.