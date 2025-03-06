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06 березня 2025, 10:44

Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: що сказав глава держави

06 березня 2025, 10:44
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фото: ДСНС Дніпропетровщини
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Внаслідок ракетного удару по звичайному готелю в Кривому Розі загинуло чотири людини, більш ніж 30 людей зазнали поранень

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії.

"Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Загалом більш ніж 30 людей були поранені, усім надано необхідну допомогу", – зазначив Зеленський.

Окрім того, пошкоджено ударом багато цивільних об'єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці – усі служби.

Президент подякував робітникам екстрених та всіх відповідних служб за їх роботу на місці влучання.

"Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам "екстренки", та всім, від чиєї роботи залежить життя людей. І не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета влучила в п'ятиповерховий готель, загинули чотири людини.

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 6 березня російські терористи запустили проти України дві балістичні ракети й 112 безпілотників.

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