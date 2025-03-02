В Сумской области зенитчики сбили 19 российских ударных дронов

фото: Сумская ОВА

Сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила около двух десятков российских ударных беспилотников типа "Shahed"

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Сегодня, 2 марта, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 19 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.

С начала 2025 года подразделения ПВО области уже уничтожили 575 российских "стервятников", летевших в Украину убивать мирных людей, разрушать дома, садики, школы, больницы и системы жизнеобеспечения населенных пунктов.

Напомним, накануне россияне ударили по детскому саду на Днепропетровщине, есть пострадавшие.