В Сумской области зенитчики сбили 19 российских ударных дронов
Сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила около двух десятков российских ударных беспилотников типа "Shahed"
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"Сегодня, 2 марта, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 19 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.
С начала 2025 года подразделения ПВО области уже уничтожили 575 российских "стервятников", летевших в Украину убивать мирных людей, разрушать дома, садики, школы, больницы и системы жизнеобеспечения населенных пунктов.
Напомним, накануне россияне ударили по детскому саду на Днепропетровщине, есть пострадавшие.
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